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В аэропорту Минвод заработал новый междугородный автовокзал

В аэропорту Минвод заработал новый междугородный автовокзал
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В аэропорту Минвод начал работать новый междугородный автовокзал. Он соединит воздушную гавань с республиками Северного Кавказа и несколькими областями

В Минеральных Вод состоялось торжественное открытие нового междугороднего автовокзала, расположенного неподалеку от аэропорта, информирует администрация Минераловодского округа.

Автовокзал был построен на месте старого, который перенесли. Он будет обслуживать 5 международных и свыше 60 межрегиональных маршрутов. В частности, он соединит воздушную гавань с городами республик Северного Кавказа, с Калмыкией и еще с рядом областей.

В пресс-службе также рассказали, что в новом автопавильоне есть камеры хранения, туалеты и душевые. Кроме того, там оборудовали зал ожидания.

Отмечается, что автовокзал может со временем превратиться в самый крупный пассажирообразующий центр Кавминвод. На первом этапе там будут ежедневно выполняться 120 отправлений.

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