В аэропортах Ставрополья появятся аэровокзалы

В 2024 году в аэропорту в Ставрополе построят новый аэровокзал. Решается вопрос улучшения сообщения между гаванью и городом. Кроме того, в Минводах также появится аэровокзал с пятью телетрапами.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал появление нового аэровокзала в ставропольском аэропорту имени Суворова. По его словам, это произойдет в 2024 году.

По его словам, будет оборудована новая система обработки багажа и телетрапы. Кроме того, аэровокзал оснастят бесплатной парковкой на 150 мест. Власти также решают вопрос улучшения транспортного сообщения между воздушной гаванью и столицей региона.

Губернатор добавил, что еще планируется расширение до четырех полос трассы «Ставрополь-Аэропорт».

Помимо этого, Владимиров рассказал о строительстве аэровокзала с пятью телетрапами в аэропорту Минеральных Вод. Он подчеркнул, что здание появится в 2025 году к 100-летию гавани.