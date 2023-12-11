На Ставрополье создадут особую экономическую зону

Особая экономическая зона для туристов появится в Ставропольском крае. В нее войдут три туристических объекта.

Власти Ставрополья намерены реализовать проект по созданию особой экономической зоне, в которую войдут включить три площадки. Об этом сообщил глава министерства экономического развития региона Денис Полюбин в ходе пресс-конференции.

На территории особой зоны будут построены здравницы, отели и вся необходимая туристическая инфраструктура.

Отмечается, что в нее войдет масштабный инвестиционный проект медтуризма "Солнечная долина", который находится в Кисловодске. Также санаторно-курортный комплекс "Капельная балка" в Ессентуках, и памятник природы в Железноводске гора Развалка.

"Солнечная долина" — это более 600 га, 4 инвестропекта на сумму свыше 50 млрд рублей. Капельная балка — это небольшой участок 60 га в красивом месте с бюветом, объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. И гора Развалка — это Железноводск. Большая площадка на 130 га. Глава города Евгений Бакулин сказал, что они уже собрали 140 млрд рублей инвестиций"

– Денис Полюбин

Чтобы обеспечить строительную площадку необходимой техникой и материалом региональные власти планируют потратить 74,3 млрд рублей.

Кроме этого, для обеспечения объектов водой будут выделены 170 млн рублей.

Отмечается, что инвестиционный потенциал Кавказских Минеральных Вод оценивается в 1,4 трлн рублей.