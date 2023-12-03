На Ставрополье построят санаторий за 1 млрд рублей

Ставрополье возведет санаторий на месте бывшей дачи Брежнева. Строительство комплекса обойдется в 1 млрд рублей.

В Ставрополье реконструируют заброшенную дачу бывшего главы СССР Леонида Брежнева. Власти региона планируют построить на ее месте здравницу, на возведение которой потребуется 1 млрд рублей. Информацию об этом распространила пресс-служба правительства региона.

"На площади 3,5 га разместятся отели, два открытых бассейна и бассейн с термальными источниками. Общая площадь застройки составит порядка 10 тыс. кв. м. В планах инвестора создание до 150-ти комфортабельных номеров, соответствующих высоким стандартам отельного бизнеса"

– администрация Ставропольского края

Отмечается, что здание не использовалось в течение многих лет. За его реконструкцию возьмется компании Prime Life Development. Представитель застройщика Денис Коноваленко отметил, что организация имеет богатый опыт реконструкции старых зданий.

"Наша компания имеет опыт по реконструкции и реставрации исторических зданий с последующим преобразованием в отели для семейного отдыха, поэтому мы уверены, что внесем достойный вклад в развитие туристической отрасли, одного из драйверов развития инфраструктуры и бизнеса в Ставропольском крае"

– Денис Коноваленко

Открыть новый санаторий планируется к 2026 году.