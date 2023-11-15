Ставрополье будет вручать туристам сертификаты эколога

Власти Железноводска призывают туристов поучаствовать в высадке деревьев в городе. Взамен путешественники будут получать сертификат эколога.

Городские власти Железноводска предлагают отдыхающим принять участие в высадке деревьев. Таким образом, каждый желающий сможет помочь экологии региона. Взамен саженца туристам будут выдавать сувенирные сертификаты эколога. Сообщение об экологической акции опубликовал глава города Евгений Бакулин в своем telegram-канале.

Он отметил, что такой опыт будет полезен для всех, потому что деревья являются настоящим лекарством, так как вырабатывают натуральный антибиотик - фитонциды.

«После обледенения 2022 года мы потеряли колоссальное количество деревьев. Хотим предложить всем внести свой вклад в наш курортный лес. Чтобы отдыхающие могли приезжать и наблюдать, как растет их «личное» дерево» - Евгений Бакулин