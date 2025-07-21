Вестник Кавказа

В Абхазии начинает работать музей "Сухумская крепость"

Замок принца Ольденбургского
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Музей под открытым небом "Сухумская крепость" начнет работать в Абхазии сегодня. В 2024 году стартовали работы по созданию музея.

В Абхазии появилась новая достопримечательность - археологический музей под открытым небом открывается сегодня в Сухуме.

"Сухумская крепость" включает сеть тропинок между площадок с раскопками, найденные на месте артефакты, залы с экспозицией. Для туристов будут проводиться экскурсии.

Береговое укрепление на территории современной абхазской столицы были построены во II веке нашей эры, в разные эпохи крепость находилась во владении римлян, генуэзцев, османских турков. В XVIII веке абхазский князь Келешбей Шервашидзе-Чачба сделал крепость своей резиденцией, а в 1810 году крепость заняли русские войска.

Средства, собранные от продажи билетов в музей будут направлены на финансирование проводимых археологических раскопок.

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