Южный Кавказ близок к устойчивому миру – глава МИД Турции

© Фото: МИД Турции
Устойчивый мир на Южном Кавказе установится в скором времени, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Устойчивый мир на Южном Кавказе установится в скором времени, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Дипломат отметил, что в Вашингтоне внимательно наблюдают за процессами на Южном Кавказе.

Глава МИД Турции выразил мнение, что Южный Кавказ уже близок к установлению устойчивого мира.

Фидан также напомнил о том, что текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже парафирован, это произошло в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

