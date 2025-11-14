Южный Кавказ близок к устойчивому миру – глава МИД Турции

Установление стабильного мира на Южном Кавказе, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, уже приближается.
Устойчивый мир на Южном Кавказе установится в скором времени, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Дипломат отметил, что в Вашингтоне внимательно наблюдают за процессами на Южном Кавказе.
Фидан также напомнил о том, что текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже парафирован, это произошло в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.