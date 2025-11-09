После мирного соглашения между Баку и Ереваном нужно смотреть вперед – Папуашвили

Азербайджан и Армения проводят правильную политику, стремясь сотрудничать со всеми, кто работает на благо их народа. Такое заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперед и думать о развитии региона как общего пространства. Мы все должны укреплять друг друга в деле, которое важно для каждой страны"
– Шалва Папуашвили
Он подчеркнул, что они не действуют так, радикальная оппозиция в Грузии, которая считает, что нельзя смотреть никуда, кроме как ждать указаний из Евросоюза.
"Поэтому мы поговорим и об этих вопросах – как они оценивают текущую динамику в регионе и какие общие планы у нас есть"
– спикер грузинского парламента