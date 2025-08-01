Вестник Кавказа

Узбекистан и Индонезия увеличат частоту авиарейсов между странами

Uzbekistan Airways
© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"
Новые маршруты в Индонезию станут доступны авиаперевозчикам Узбекистана. Также вырастет число рейсов.

Узбекистан и Индонезия развивают сотрудничество в области авиаперевозок: страны договорились об открытии новых маршрутов, а также об увеличении частоты рейсов.

Как передают СМИ центральноазиатской республики, в обе стороны теперь будет выполняться 28 рейсов. Индонезийские компании также получат право использовать аэропорты Узбекистана. Также стороны договорились о развитии паломнического туризма.

Соглашение стало частью стратегического проекта "Узбекистан-2030", который направлен на многократное повышение авиаперевозок в стране в течение пяти лет.

