Узбекистан перенесет международный аэропорт Ташкента

Власти Узбекистана приняли решение о переносе международного аэропорта Ташкента за пределы столицы: новая воздушная гавань, которая будет построена в Ташкентской области, заработает до 2030 года.

Действующий ныне международный аэропорт в столице Узбекистана уже не справляется с выросшим пассажиропотоком, а его расположение в черте Ташкента не позволяет расширить его терминалы, было доложено президенту страны Шавкату Мирзиееву на презентации крупных проектов в сфере транспорта.

Принято решение построить новую воздушную гавань в столичной области. В рамках этого масштабного проекта уже рассматриваются предложения от иностранных компаний. Ожидается, что новый аэропорт заработает до 2030 года, сообщил председатель правления компании Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев, передает Podrobno.uz.

Идея переноса аэропорта вынашивалась с 1992 года, когда появились первые сигналы того, что гавань не справляется с пассажиропотоком – тогда его планировалось перенести на 45 км к юго-западу от столицы, и в 12 км к северу от Чиназа. И только 10 лет спустя, в 2022 году, специалисты начали выбирать возможные локации и просчитывать финансовую составляющую проекта.