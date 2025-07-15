Узбекских пилотов гражданской авиации будут готовить специалисты Airbus

Авиавласти Узбекистана договорились с Airbus разработать совместную программу подготовки пилотов гражданской авиации, также компания возьмет на себя модернизацию авиапарка страны.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов накануне встретился в Ташкенте с президентом крупнейшей авиакомпании-производителя Airbus по Европе Йоханом Пелисси, сообщили в министерстве.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистаном и Францией в области гражданской авиации, особо отметив необходимость модернизации и обновления узбекского авиапарка, передает Trend.

Как полагают в министерстве, обновление воздушных судов напрямую скажется на росте туристического потока в Узбекистан и послужит гарантией безопасности воздушных перелетов для пассажиров узбекских авиакомпаний.

Одним из главных итогов встречи стало соглашение, согласно которому авиавласти Узбекистана и представители Airbus разработают совместную программу по подготовке пилотов модернизированных авиалайнеров.

Заниматься проектом совместно с представителями Airbus будут специалисты Ташкентского государственного университета транспорта, говорится в сообщении.