Условия сотрудничества с Ираном озвучили в США

Госсекретарь США рассказал, могут ли США сотрудничать с Ираном в области мирного использования ядерной энергетики. Он подчеркнул, что для этого ИРИ придется перестать обогащать уран.

Администрация США готова к сотрудничеству с Ираном в области мирного использования ядерной энергетики в рамках так называемого Соглашения 123. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран в данной сфере действительно возможно, однако для этого Исламской Республике придется сначала отказаться от обогащения урана.

По словам Рубио, если заключение данного соглашения позволит предотвратить появление в Иране ядерного оружия, то США будут заинтересованы в нем.

"Я думаю, что если это предотвратит появление у них ядерного оружия, то это будет в наших национальных интересах"

– глава Госдепартамента