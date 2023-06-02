Урожаю кукурузы в Северной Осетии угрожают ливни

Опубликовано: 16:46, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около 10% посевов пострадали за двое суток в Северной Осетии из-за обильных осадков. Основной ущерб причинен полям кукурузы.

В Северной Осетии подсчитывают ущерб после мощных ливней, обрушившихся на республику с началом июня.

"В Дигорском районе частично или полностью пострадали посевы на площади 1 тыс га, в Алагирском и Ирафском районах - по 1,2 тыс га. Это по 10% из всех засеянных площадей в каждом районе"

– глава ГКУ "Управление сельского хозяйства РСО-Алания" Валерий Баразгов

Он уточнил, что наибольший урон понесли кукурузные поля. При этом некоторые территории пока недоступны для осмотра - поля затоплены настолько, что проехать к ним и оценить ситуация пока нельзя.

В некоторых местах принято решение повторно засеять поля, пострадавшие от ливней, пишет ТАСС.

За двое прошедших суток в Северной Осетии местами выпало около месячной нормы осадков. В ближайшие сутки погода не улучшится, в некоторых районах ожидаются дожди, ливни, порывистый ветер. Непогода бушует и в соседних регионах.