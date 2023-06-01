На Верхнем Ларсе устраняют последствия разлива Терека

Несмотря на размытие участков трассы в районе МАПП "Верхний Ларс" трафик через российско-грузинскую границу не изменился.
Трафик через российско-грузинскую границу не изменился после разлива Терека и размыва двух участков трассы в районе МАПП "Верхний Ларс". Об этом сообщил таможенный атташе при посольстве Армении в РФ Ваан Акопян.
Ранее сообщалось, что повышение уровня реки Терек в районе "Верхнего Ларса" подмыло участки на 20 и 22 км федеральной автодороги А-161.
"Действительно, в двух местах произошел обвал, однако это не повлияло на трафик дорожного движения и передвижения транспортных средств в указанной местности"
– Ваан Акопян
По его словам, в настоящее время движение организовано в штатном режиме по двум полосам – по одной в каждую сторону.