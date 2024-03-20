Профессия – режиссер: Анатолий Шульев

Главным режиссером Театра имени Вахтангова Анатолий Шульев стал в 33 года, а до этого поставил на прославленной сцене несколько спектаклей. Символично, что он, как и создатель театра Евгений Вахтангов, родился во Владикавказе. Расскажем, где и у кого учился Шульев, в каких театрах ставил спектакли и почему каждое лето возвращается на родину.

Чем Анатолий Шульев увлекался в детстве?

Анатолий Шульев родился 22 ноября 1989 году во Владикавказе. Он учился в школе с углубленным изучением английского языка и до 12 лет больше всего интересовался физикой, которая, по признанию режиссера, его "до сих пор не отпускает". Анатолий играл в детском музыкальном театре во Дворце пионеров, а потом увлекся кино и стал заниматься с актрисой владикавказского Русского академического театра имени Евгения Вахтангова Александрой Турик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учеба в Москве

В 16 лет Анатолий экстерном окончил школу и отправился в Москву поступать на режиссерский факультет ВГИКа. В институт его не приняли, объяснив, что сначала нужно "посмотреть жизнь, чтобы было что рассказать", и посоветовали поступать на актерский. Но и туда Шульев попал не сразу: некоторое время он поучился в Высшей школе экономики, а потом поступил на актерский факультет ГИТИСа и стал заниматься в мастерской Михаила Скандарова. Однако от прежней мечты Анатолий не отказался: каждый год он поступал на режиссерский, наконец был принят в Театральный институт имени Щукина и в 2016 году окончил актерско-режиссерский курс Нины Дворжецкой и Римаса Туминаса, который был еще и художественным руководителем театра имени Вахтангова.

Параллельно с учебой Шульев снимал короткометражные фильмы. Сделанная им в 2011 году картина "Крылья" была признана лучшей на международном фестивале короткометражного кино и анимации "Видение" в Кемерове, короткометражка "За закрытой дверью" 2012 года участвовала в международном кинофестивале в Лос-Анджелесе, снятый в 2015-м "Дар" тоже получил призы на фестивалях. Однако режиссер признается, что ему самому эти короткометражки "не очень нравились".

Постановки в разных театрах

Дипломной работой Шульева в Щукинском институте стал спектакль "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско. Эта постановка шла на Новой сцене Вахтанговского театра, была показана на международном театральном фестивале Tylos в Вильнюсе. Но, несмотря на успешный дебют, первые спектакли Шульев поставил не в Вахтанговском.

Римас Владимирович, когда мы закончили у него учебу, сказал, что лучше начинать в чужой труппе, где молодой режиссер проверяется на прочность. В Вахтанговском тебя все знают, твои друзья играют в твоих спектаклях, но это неправильно — надо оказаться в чужом месте

— режиссер.

В Московском театре имени Маяковского, где началась его режиссерская карьера, Шульев, по его словам, "нашел доверие" и у художественного руководителя, и у актеров. Каждый сезон он выпускал новую постановку.

В марте 2016 года состоялась премьера спектакля "Я была в доме и ждала..." по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса.

Следующей работой Шульева стали "Бешеные деньги" Александра Островского. Одну из главных ролей в спектакле сыграла Светлана Немоляева, и премьеру в апреле 2017 года приурочили к юбилею актрисы.

В апреле следующего года режиссер представил свою версию мольеровского "Дон Жуана", а на главную роль пригласил молодого актера Вахтанговского театра Эльдара Трамова, с которым работал в спектакле "Король умирает".

В январе 2020 года режиссер выпустил спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова с Игорем Костолевским в главной роли.

В феврале следующего года состоялась премьера спектакля "Как важно быть серьезным" по пьесе Оскара Уайльда. В том же году в Театре имени Маяковского сыграли спектакль "Кто убил Федора Павловича?", который Шульев поставил со студентами ГИТИСа по мотивам 11-й книги "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского.

В следующем сезоне он вернулся к драматургии Островского и поставил комедию "На всякого мудреца довольно простоты". Впервые этот спектакль был показан в январе 2022 года.

Сотрудничал режиссер и с Московским театром имени Пушкина: в октябре 2018 года вышел его спектакль "Гедда Габлер" по пьесе Генрика Ибсена.

Вторая работа Шульева в Вахтанговском театре была показана в декабре 2017 года: на Симоновской сцене состоялась премьера спектакля "Стефан Цвейг. Новеллы". В его создании участвовали четыре молодых режиссера — выпускники одной мастерской, и Шульев поставил новеллу "Принуждение".

В апреле 2021 года на Новой сцене Вахтанговского он поставил пьесу Лопе де Веги "Дурочка", и этот спектакль получил приз зрительских симпатий на фестивале "Уроки режиссуры" в рамках биеннале театрального искусства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Шульев стал главным режиссером Вахтанговского театра?

7 марта 2023 года на Основной сцене Театра Вахтангова впервые был показан "Амадей". В этом спектакле Шульев представил свою версию взаимоотношений Моцарта и Сальери, основываясь на воспоминаниях современников двух знаменитых композиторов, письмах Моцарта и подлинных исторических фактах. Через несколько дней после премьеры директор театра Кирилл Крок предложил ему стать главным режиссером. По словам Шульева, он "взял один день на подумать" и "решил, что от таких предложений не отказываются, хотя страшно и рискованно". Представляя труппе нового главного режиссера, Крок сказал:

Мне радостно, что на такую важную должность в наш театр приходит молодой человек. Не стоит забывать, Евгений Вахтангов создал свою студию, из которой вырос наш театр, в 31 год, а все свои великие спектакли поставил, когда ему еще не исполнилось и 40.

Первой постановкой Шульева в новом статусе стали "Повести Пушкина". Премьера состоялась 26 марта 2024 года, спектакль приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться 6 июня.

Как Шульев относится к Вахтангову и Кавказу?

Шульев говорит, что ему очень близок Вахтангов как режиссер и человек, у которого "энергия к жизни и творчеству превалировала над унынием и отчаянием". И напоминает:

Свой последний спектакль – сказку "Принцесса Турандот" – он репетировал, будучи смертельно больным. Болезнь его пожирала, но как же ему хотелось закончить эту работу и поделиться с другими людьми радостью!

Вспоминает Шульев и о том, что он, как и Вахтангов, родился во Владикавказе. На родину режиссер ездит каждое лето – очень любит горы. Он признается:

Какие бы испытания мне ни приходилось переживать, горы меня перезагружают, и в сентябре в Москву я возвращаюсь нормальным.