Профессия – режиссер: Эльдар Кулиев

Школьником Эльдар Кулиев мечтал стать физиком, получал призы на конкурсах и олимпиадах, а потом посмотрел фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" и решил поступать на режиссерский факультет. Расскажем, у кого он учился во ВГИКе, кого называл любимым режиссером и какие фильмы снял.

Чем увлекался Эльдар Кулиев в школьные годы?

Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в музыкальной семье. Его отец – Тофик Кулиев – был известным композитором, дирижером, одним из создателей азербайджанской эстрады. В детстве Эльдар увлекался живописью и музыкой, по воскресеньям ходил в Азербайджанский театр оперы и балета на специальные дневные спектакли для школьников.

Именно в те годы я увидел легендарных Гамар Алмасзаде, Лейлу Векилову, Константина Баташова, Максуда Мамедова и Рафигу Алиеву, которая тогда только начинала. Мне несказанно повезло, что я попал на одну из премьер оперы "Севиль", где Балаша пел сам Рашид Бейбутов

– Кулиев.

Часто бывал он в ТЮЗе, Русской драме и Азербайджанском драматическом театре, но больше всего интересовался физикой: участвовал в школьных физико-математических конкурсах и олимпиадах, получал призы. По словам Кулиева, физикой увлекались все его друзья – "тогда это было модно". Однако все изменялось, когда Эльдар посмотрел фильм Михаила Калатозова "Летят журавли".

И все — он меня потряс!

–режиссер.

Учеба во ВГИКе

Школу Эльдар окончил с золотой медалью и отправился в Москву поступать во ВГИК. Конкурс на режиссерском факультете был больше 40 человек на место, и пройти его Кулиеву не удалось. Он вернулся в Баку и устроился работать помощником режиссера на "Азербайджанфильме", участвовал в съемках картины "Настоящий друг", которую Тофик Тагизаде поставил по сценарию Имрана Касумова.

Год спустя Кулиев снова сдавал экзамены во ВГИК и был принят на кафедру режиссуры документального кино. В мастерской заведующего кафедрой знаменитого Романа Кармена он учился вместе с Семеном Арановичем, Вахтангом Микеладзе, Владимиром Коноваловым, Галиной Пчеляковой, Виктором Шкуриным – будущими известными режиссерами. А среди преподавателей были "великие режиссеры, актеры, операторы и художники": Михаил Ромм, Лев Кулешов и Александра Хохлова, Александр Головня и Тамара Лобова, Геннадий Мясников.

ВГИК – это целая философия жизни. Нашему поколению вгиковцев повезло вдвойне. Мы учились у лучших из лучших

— Кулиев.

Однако школу документального кино у Кармена он проходил только год: мастер быстро понял, что его студент — "художественник", и сам помог ему перевестись на курс игрового кино. Так Кулиев начал учиться у Сергея Герасимова, а свой дипломный фильм "Жили-были" поставил по рассказу азербайджанского писателя Салама Гадирзаде.

© Фото: arki.az

Кулиев – режиссер киностудии "Азербайджанфильм"

Фильм "В этом южном городе", снятый в 1969 году, стал для режиссера Кулиева и сценариста Рустама Ибрагимбекова дебютом в большом игровом кино. Эту их работу киноведы считают первым опытом азербайджанского неореализма. Примечательно, что Кулиев своим любимым режиссером называл одного из самых ярких представителей этого направления в итальянском кино – Федерико Феллини и признавался, что его "Восемь с половиной" "готов смотреть 24 часа в сутки".

"В этом южном городе" вызвал неоднозначную реакцию: его и хвалили, и критиковали, а цензоры положили на полку, где лента пролежала больше года.

В 1970 году режиссер по заказу Гостелерадио СССР снял "Ритмы Апшерона" — музыкальную картину с участием Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Полада Бюльбюль оглы, Зейнаб Ханларовой, квартета "Гая", Рафиги Ахундовой, Владимира Плетнева, Рафика Бабаева, других известных азербайджанских артистов и коллективов.

В кинодрамах 1970-х "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Сердце... сердце" Кулиев затрагивал многие актуальные вопросы.

Обращение к темам из реальной жизни не было данью моде или времени: ни в одном своем фильме я не врал, всегда верил в то, что снимаю

— режиссер.

Еще одна его работа того времени – двухсерийная "Бухта радости" об азербайджанских нефтяниках, впервые в мире начавших добывать нефть в море – была отмечена Государственной премией Азербайджана 1978 года.

В 1979 году режиссер обратился к исторической теме и снял фильм "Бабек" о предводителе народного восстания IX века, а через три года на экраны вышел "Низами" – биографический кинороман, посвященный одному из крупнейших поэтов средневекового Востока. Главную роль в фильме сыграл Муслим Магомаев.

Работать с ним для меня было одно удовольствие. Действительно, Муслим, который всегда профессионально подходил к любому делу, которым он занимался, и на этот раз создал незабываемый образ

– Кулиев.

Их дружба и сотрудничество продолжились, и Магомаев написал музыку к четырем фильмам Кулиева.

Среди своих работ режиссер выделял документальную картину "Забытый герой", в которой в качестве ведущего снялся Василий Лановой. В фильме, созданном в 2005 году, рассказывается о Баку в годы Великой Отечественной войны.

Многие, наверное, знают, что в бакинских госпиталях проходили курс лечения и восстановления полмиллиона раненых! В ходе подготовки к работе над фильмом у меня была возможность познакомиться с письмами, которые раненые уже после выписки из госпиталей писали нашим врачам. А как они благодарили Баку и бакинцев за сердечность, доброту и отношение!

– автор "Забытого героя".

Свою последнюю картину – исторический детектив "Записки дервиша" – Кулиев снял в 2013 году. По словам режиссера, в ней, как и в двух предыдущих работах 2000-х – "Заложник" и "Стамбульский рейс", он пытался "ответить на некоторые волнующие вопросы сегодняшнего дня".

© Фото: report.az

Кулиев – педагог

В 1986 году режиссер создал и возглавил экспериментальную молодежную творческую студию "Дебют", был художественным руководителем многочисленных работ начинающих кинематографистов. Много лет он преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства, был профессором кафедры кинематографии.

Хотелось бы, чтобы и нынешние молодые кинематографисты сумели, как и мы в свое время, воспользоваться уже накопленным до них признанными мастерами творческим опытом и пойти дальше. Необходима связь поколений

– народный артист Азербайджана.

Скончался режиссер 16 апреля 2021 года в Баку после сердечного приступа.