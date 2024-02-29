Профессия – режиссер: Эльдар Кулиев

Чем увлекался Эльдар Кулиев в школьные годы?
Эльдар Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку в музыкальной семье. Его отец – Тофик Кулиев – был известным композитором, дирижером, одним из создателей азербайджанской эстрады. В детстве Эльдар увлекался живописью и музыкой, по воскресеньям ходил в Азербайджанский театр оперы и балета на специальные дневные спектакли для школьников.
Именно в те годы я увидел легендарных Гамар Алмасзаде, Лейлу Векилову, Константина Баташова, Максуда Мамедова и Рафигу Алиеву, которая тогда только начинала. Мне несказанно повезло, что я попал на одну из премьер оперы "Севиль", где Балаша пел сам Рашид Бейбутов
– Кулиев.
Часто бывал он в ТЮЗе, Русской драме и Азербайджанском драматическом театре, но больше всего интересовался физикой: участвовал в школьных физико-математических конкурсах и олимпиадах, получал призы. По словам Кулиева, физикой увлекались все его друзья – "тогда это было модно". Однако все изменялось, когда Эльдар посмотрел фильм Михаила Калатозова "Летят журавли".
И все — он меня потряс!
–режиссер.
Учеба во ВГИКе
Школу Эльдар окончил с золотой медалью и отправился в Москву поступать во ВГИК. Конкурс на режиссерском факультете был больше 40 человек на место, и пройти его Кулиеву не удалось. Он вернулся в Баку и устроился работать помощником режиссера на "Азербайджанфильме", участвовал в съемках картины "Настоящий друг", которую Тофик Тагизаде поставил по сценарию Имрана Касумова.
Год спустя Кулиев снова сдавал экзамены во ВГИК и был принят на кафедру режиссуры документального кино. В мастерской заведующего кафедрой знаменитого Романа Кармена он учился вместе с Семеном Арановичем, Вахтангом Микеладзе, Владимиром Коноваловым, Галиной Пчеляковой, Виктором Шкуриным – будущими известными режиссерами. А среди преподавателей были "великие режиссеры, актеры, операторы и художники": Михаил Ромм, Лев Кулешов и Александра Хохлова, Александр Головня и Тамара Лобова, Геннадий Мясников.
ВГИК – это целая философия жизни. Нашему поколению вгиковцев повезло вдвойне. Мы учились у лучших из лучших
— Кулиев.
Однако школу документального кино у Кармена он проходил только год: мастер быстро понял, что его студент — "художественник", и сам помог ему перевестись на курс игрового кино. Так Кулиев начал учиться у Сергея Герасимова, а свой дипломный фильм "Жили-были" поставил по рассказу азербайджанского писателя Салама Гадирзаде.
Кулиев – режиссер киностудии "Азербайджанфильм"
Фильм "В этом южном городе", снятый в 1969 году, стал для режиссера Кулиева и сценариста Рустама Ибрагимбекова дебютом в большом игровом кино. Эту их работу киноведы считают первым опытом азербайджанского неореализма. Примечательно, что Кулиев своим любимым режиссером называл одного из самых ярких представителей этого направления в итальянском кино – Федерико Феллини и признавался, что его "Восемь с половиной" "готов смотреть 24 часа в сутки".
"В этом южном городе" вызвал неоднозначную реакцию: его и хвалили, и критиковали, а цензоры положили на полку, где лента пролежала больше года.
В 1970 году режиссер по заказу Гостелерадио СССР снял "Ритмы Апшерона" — музыкальную картину с участием Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева, Полада Бюльбюль оглы, Зейнаб Ханларовой, квартета "Гая", Рафиги Ахундовой, Владимира Плетнева, Рафика Бабаева, других известных азербайджанских артистов и коллективов.
В кинодрамах 1970-х "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Сердце... сердце" Кулиев затрагивал многие актуальные вопросы.
Обращение к темам из реальной жизни не было данью моде или времени: ни в одном своем фильме я не врал, всегда верил в то, что снимаю
— режиссер.
Еще одна его работа того времени – двухсерийная "Бухта радости" об азербайджанских нефтяниках, впервые в мире начавших добывать нефть в море – была отмечена Государственной премией Азербайджана 1978 года.
В 1979 году режиссер обратился к исторической теме и снял фильм "Бабек" о предводителе народного восстания IX века, а через три года на экраны вышел "Низами" – биографический кинороман, посвященный одному из крупнейших поэтов средневекового Востока. Главную роль в фильме сыграл Муслим Магомаев.
Работать с ним для меня было одно удовольствие. Действительно, Муслим, который всегда профессионально подходил к любому делу, которым он занимался, и на этот раз создал незабываемый образ
– Кулиев.
Их дружба и сотрудничество продолжились, и Магомаев написал музыку к четырем фильмам Кулиева.
Среди своих работ режиссер выделял документальную картину "Забытый герой", в которой в качестве ведущего снялся Василий Лановой. В фильме, созданном в 2005 году, рассказывается о Баку в годы Великой Отечественной войны.
Многие, наверное, знают, что в бакинских госпиталях проходили курс лечения и восстановления полмиллиона раненых! В ходе подготовки к работе над фильмом у меня была возможность познакомиться с письмами, которые раненые уже после выписки из госпиталей писали нашим врачам. А как они благодарили Баку и бакинцев за сердечность, доброту и отношение!
– автор "Забытого героя".
Свою последнюю картину – исторический детектив "Записки дервиша" – Кулиев снял в 2013 году. По словам режиссера, в ней, как и в двух предыдущих работах 2000-х – "Заложник" и "Стамбульский рейс", он пытался "ответить на некоторые волнующие вопросы сегодняшнего дня".
Кулиев – педагог
В 1986 году режиссер создал и возглавил экспериментальную молодежную творческую студию "Дебют", был художественным руководителем многочисленных работ начинающих кинематографистов. Много лет он преподавал в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства, был профессором кафедры кинематографии.
Хотелось бы, чтобы и нынешние молодые кинематографисты сумели, как и мы в свое время, воспользоваться уже накопленным до них признанными мастерами творческим опытом и пойти дальше. Необходима связь поколений
– народный артист Азербайджана.
Скончался режиссер 16 апреля 2021 года в Баку после сердечного приступа.