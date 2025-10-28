Вестник Кавказа

Юран покинул пост наставника турецкого "Серик Беледиеспор"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" разорвало соглашение с главным тренером команды Сергеем Юраном. Он возглавлял команду с лета.

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Сергей Юран покинул свой пост. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Руководство клуба приняло решение расторгнуть соглашение с 56-летним специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

Юран возглавил "Серик Беледиеспор" в июле 2025 года. Соглашение с клубом было рассчитано на один сезон.

После 11 туров "Серик Беледиеспор" располагается на 14-м месте во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. В активе команды 13 очков.



