Юран покинул пост наставника турецкого "Серик Беледиеспор"

Главный тренер турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" Сергей Юран покинул свой пост. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

Руководство клуба приняло решение расторгнуть соглашение с 56-летним специалистом из-за неудовлетворительных результатов.

Юран возглавил "Серик Беледиеспор" в июле 2025 года. Соглашение с клубом было рассчитано на один сезон.

Турнирная таблица

После 11 туров "Серик Беледиеспор" располагается на 14-м месте во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. В активе команды 13 очков.