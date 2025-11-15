Уолтц рассказал о ситуации с прекращением огня в секторе Газа

Ситуация в секторе Газа остается хрупкой, сообщил постпред США при ООН. При этом он отметил, что Израиль и ХАМАС продолжают соблюдать перемирие.

Режим прекращения огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС продолжает соблюдаться, несмотря на то, что в последние дни был ряд инцидентов с применением оружия. Об этом сообщил Майк Уолтц, постпред Соединенных Штатов при ООН.

"Пока ситуация остается сложной и хрупкой. Перемирие соблюдается, (израильские) заложники были освобождены живыми, останки (погибших заложников) мы получаем буквально каждую неделю"

– Майкл Уолтц

Напомним, в сентябре Белый дом представил план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа, предусматривающий немедленное прекращение огня и освобождение заложников. В октябре Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.