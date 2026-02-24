Уничтоженную 25 лет назад ледником дорогу восстановят в Северной Осетии

В Северной Осетии в следующем году планируется реконструировать участок дороги, который был уничтожен из-за схода ледника четверть века назад. Об этом информирует региональный комитет дорожного хозяйства.

"После схода ледника Колка жители селения Горная Саниба были отрезаны от Кармадонского ущелья. После реконструкции жители селения получат кратчайший выезд на дорогу Гизель - Кармадон - Даргавс - Дзуарикау. Работы планируется завершить в 2027 году"

– представитель комитета

Работы будут выполняться в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В нынешнем году в программу работ заложены средства на реконструкцию участка дороги от селения Горная Саниба через Колку до Кармадона протяженностью 2,6 км.

Напомним, ледник Колка, сошедший в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года, унес жизни 125 человек, в том числе съемочной группы фильма "Связной" во главе с режиссером и актером Сергеем Бодровым-младшим.