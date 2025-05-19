Уничтожение главы военного крыла ХАМАС подтвердили в Израиле

Глава израильского правительства сообщил, что еврейское государство действительно устранило руководителя военного крыла ХАМАС в Секторе Газа. Уничтожены также были Мухаммед Дейф и Яхья Синвар.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал устранение Мухаммеда Синвара, возглавлявшего военное крыло ХАМАС в Секторе Газа.

Выступая в парламенте 28 мая, он обратил внимание на то, что после трагических событий, произошедших 7 октября позапрошлого года, еврейское государство уничтожило десятки тысяч боевиков.

"За 600 дней войны мы изменили Ближний Восток, оттеснили радикалов с наших территорий, зашли в сектор Газа, ликвидировали десятки тысяч боевиков, ликвидировали (Мухаммеда) Дейфа, Яхью Синвара и Мухаммеда Синвара"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что за это время израильские военные также взяли под контроль периметр Газы, филадельфийский коридор, КПП Рафах и ось Мораг.

Глава правительства также заметил, что после октябрьской трагедии многие не верили, что Израилю удастся оправиться после такого удара, но страна все же смогла это сделать.