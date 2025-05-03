Израиль хочет установить контроль над всем сектором Газа

Израиль намерен взять под контроль весь сектора Газа. Такое заявление сделал 19 мая премьер-министр на фоне начавшейся вчера масштабной операции "Колесницы Гидеона".
Биньямин Нетаньяху также напомнил, каковы цели военных действий. Он подчеркнул, что они остаются неизменными и заключаются в разгроме радикального движения ХАМАС и освобождении заложников.
Нетаньяху также поведал, что в ближайшем будущем Израиль вместе с Соединенными Штатами развернет сеть распределительных пунктов для обеспечения доступа жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвращения ее расхищения сторонниками ХАМАС.
"Это часть уничтожения ХАМАС, параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы"
– израильский премьер
Он добавил, что в настоящее время армия еврейского государства ведет мощную деятельность в анклаве.