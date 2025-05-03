Израиль хочет установить контроль над всем сектором Газа

Глава израильского правительства сообщил о желании взять под контроль весь сектора Газа. Накануне армия еврейского государства начала там масштабную операцию "Колесницы Гидеона".

Израиль намерен взять под контроль весь сектора Газа. Такое заявление сделал 19 мая премьер-министр на фоне начавшейся вчера масштабной операции "Колесницы Гидеона".

Биньямин Нетаньяху также напомнил, каковы цели военных действий. Он подчеркнул, что они остаются неизменными и заключаются в разгроме радикального движения ХАМАС и освобождении заложников.

Нетаньяху также поведал, что в ближайшем будущем Израиль вместе с Соединенными Штатами развернет сеть распределительных пунктов для обеспечения доступа жителей Газы к гуманитарной помощи и предотвращения ее расхищения сторонниками ХАМАС.

"Это часть уничтожения ХАМАС, параллельно с мощным военным давлением, с нашим массированным вторжением, по сути, с установлением контроля над всей Газой и лишения ХАМАС возможности разграблять гуманитарную помощь. Это и есть военный план и план победы"

– израильский премьер

Он добавил, что в настоящее время армия еврейского государства ведет мощную деятельность в анклаве.