Вестник Кавказа

В США прокомментировали информацию о разногласиях Трампа и Нетаньяху

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Спецпосланник главы Белого дома обвинил СМИ в придумывании разногласий между Трампом и Нетаньяху. Он подчеркнул, что американский президент дружит с израильским премьером.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, опроверг информацию о разногласиях между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В интервью порталу Breitbart Стивен Уиткофф подчеркнул, что это вымысел отдельных репортеров.

"Есть сотрудник газеты, который слышит о небольшом разногласии по поводу чего-то, на что нормальные люди вроде меня и вас не обратили бы внимания, но именно этот газетный репортер затем собирает это в какую-то большую статью о каких-то огромных проблемах, которые есть между ними. Это нелепо"

– Стивен Уиткофф

Он отметил, что присутствовал на нескольких встречах Трампа и Нетаньяху, добавив при этом, что между ними сложились дружеские отношения.

"Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружелюбны. Они на самом деле хорошие друзья. Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно?"

– спецпосланник американского лидера

 

Ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники, что у президента США и израильского премьера есть разногласия по Ирану и сектору Газа, которые негативно влияют на их отношения.

Напомним, Нетаньяху стал первым иностранным политиком, с которым встретился Трамп после возвращения на президентский пост.

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