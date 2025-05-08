Украина должна дать согласие на переговоры в Стамбуле – Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно дать согласие на переговоры, которые президент России Владимир Путин призвал провести в Турции 15 мая.

Властям Украины стоит сейчас же, не теряя времени, согласиться на переговоры с российской стороной, с инициативой проведения которых президент России Владимир Путин выступил в ночь на воскресенье, – такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Украина должна согласиться на это, причем немедленно"

– Трамп

Американский лидер пояснил, что, как минимум, тогда украинская сторона сможет понять, какова вероятность сделки. Если достичь ее невозможно, указал Трамп, то лидеры стран Европы и Америка будут лучше знать ситуацию и смогут совершать необходимые шаги.

Напомним, в ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед журналистами в Кремле. Глава российского государства предложил Киеву вернуться к прерванным в 2022 году прямым переговорам, причем сделать это без предусловий. Старт диалога намечен на 15 мая, они могут пройти в Стамбуле.