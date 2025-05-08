Российская сторона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прилагает все возможные усилия, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине путем дипломатии.

Москва, а в частности президент России Владимир Путин, предпринимает все меры для того, чтобы украинский конфликт был урегулирован мирными, дипломатическими методами, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов"

– представитель Кремля

Песков также сообщил, что украинское урегулирование – более сложный процесс, чем проставление подписи под одним документов. Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что оно подразумевает множество деталей, которые имеют большое значение для будущего.

Кроме того, представитель Кремля напомнил о негативном отношении России к размещению на Украине "миротворцев" из Европы.