Уиткофф совершит визит в Газу 1 августа

В пятницу в секторе Газа побывает спецпосланник США Уиткофф. В анклаве он проведет встречу с населением, чтобы узнать о гуманитарной обстановке в регионе.

В сектор Газа 1 августа прибудут специальный посланник США Стивен Уиткофф и посол США в Израиле Майк Хакаби, на месте они оценят ситуацию с доставкой гуманитарной помощи. О предстоящей поездке чиновников в палестинский анклав сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте"

– Каролин Левитт

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американская сторона стремится "обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи" в Газу.