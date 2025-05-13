Уиткофф прибудет в Стамбул в пятницу - СМИ

Спецпосланник американского президента не менял решения по визиту в Стамбул - он планирует прибыть в пятницу 16 мая, пишут СМИ.

Отсутствие в Стамбуле российского президента Владимира Путина не привело к отмене решения спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа по визиту в Турцию. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Financial Times.

"Он все еще намерен поехать в Турцию в пятницу, несмотря на отсутствие (президента России Владимира) Путина"

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Ранее сообщалось, что Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио на фоне прямых переговоров России и Украины прибудут в Стамбул.

Начало переговоров по Украине не определено, российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, находится в Стамбуле, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым еще не прибыла в Турцию.