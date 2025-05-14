Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул на переговоры по Украине

Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины. Он отметил, что сейчас "наши люди" проводят переговоры.

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность совершить визит в Стамбул, где сегодня возобновятся переговоры России и Украины.

Глава государства отметил, что в случае необходимости будет готов приехать в Турцию в пятницу, 16 мая. Он отметил, что сейчас "наши люди" уже проводят переговоры.

Лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в том, что у Вашингтона все хорошо пройдет с российской и украинской сторонами.

Напомним, переговоры между Россией и Украиной возобновятся сегодня. Руководителем российской делегации назначен помощник президента РФ Владимир Мединский.