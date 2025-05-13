Вестник Кавказа

Трамп не приедет в Стамбул на переговоры России и Украины – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональда Трампа не будет на переговорах России и Турции в Стамбуле. Ранее Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Киевом.

Переговоры между Россией и Украиной, который состоятся 15 мая в Стамбуле, пройдут без участия американского президента Дональда Трампа.

Как пишет издание "Reuters" со ссылкой на источники, руководитель США не поедет в Турцию для участия в переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

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