Вестник Кавказа

Объявлен состав делегации России на переговоры в Стамбуле

Объявлен состав делегации России на переговоры в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле. Делегацию возглавит Владимир Мединский.

Российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.

Делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.

Кроме того, известен состав экспертов для переговоров, в него входят:

  • Александр Зорин – первый замначальника информации управления Генштаба ВС России;
  • Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере;
  • Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;
  • Виктор Шевцов – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
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