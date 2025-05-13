Объявлен состав делегации России на переговоры в Стамбуле

Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле. Делегацию возглавит Владимир Мединский.
Российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле, сообщает пресс-служба Кремля.
Делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны России Александр Фомин.
Кроме того, известен состав экспертов для переговоров, в него входят:
- Александр Зорин – первый замначальника информации управления Генштаба ВС России;
- Елена Подобреевская – заместитель начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере;
- Алексей Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;
- Виктор Шевцов – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.