Вестник Кавказа

Удар в районе АЭС Бушер приведет ядерной аварии – глава Росатома

Удар в районе АЭС Бушер приведет ядерной аварии – глава Росатома
© Фото: Hossein Heidarpour, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Нанесение военных ударов в районе, где расположена иранская АЭС Бушер, недопустимо, предупредил глава Росатома Алексей Лихачев: это с высокой степенью вероятности может привести к ядерной аварии.

Атомная электростанция "Бушер" должна оставаться неприкосновенной для военных ударов по Ирану, подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев.

"Пусть там хоть и один (работающий - ред.) блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария, и понятие "радиоактивное облако" из теоретического перешло бы в практическое, чего допустить, естественно, нельзя"

– Лихачев

Он подчеркнул, что этого нельзя допускать в интересах россиян, которые работают в Бушере, в интересах самих иранцев и жителей соседних стран.

Глава Росатома, в ответ на соответствующий вопрос автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", уточнил, что удары по АЭС не принесут никакой пользы с военной точки зрения.

Напомним, ранее сегодня США нанесли удар по ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Исфахане и Натанзе. По заявлению МАГАТЭ, повышенного уровня радиации на территории Ирана вне ядерных объектов не наблюдается.

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