Учителя оправдали за призывы к насилию против Пашиняна в Армении

Опубликовано: 16:20, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Преподаватель истории, приговоренный к штрафу за то, что он призывал учеников на уроке совершить насилие в отношении Никола Пашиняна, оправдан Апелляционным судом. Об этом сообщил его адвокат.

Дело против школьного учителя истории, призвавшего учеников к насилию в отношении премьер-министра Армении, получило развязку в Ереване, рассказал его защитник Рубен Меликян.

Юрист пояснил, что ранее защита направила в Апелляционный суд жалобу на приговор, вынесенный Акопу Григоряну и заключавшийся в штрафе в размере 150 тыс драмов ($375).

В Апелляционном суде жалобу удовлетворили, отменив решение суда первой инстанции.

Напомним, учитель истории Акоп Григорян 21 мая 2021 года публично, на уроке в седьмом классе, озвучил свою политическую позицию, выразив несогласие с действиями премьера. Кроме того, пользуясь служебным положением, при детях, преподаватель призвал совершить насилие против Никола Пашиняна и его семьи.