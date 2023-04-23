Тер-Петросян: Никол Пашинян может назвать себя богом

Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян поделился сегодня через соцсети своим мнением о недавнем провокационном заявлении премьер-министра Никола Пашиняна, что плохие отношения с правительством для армянской церкви равным плохим отношениям с богом. Напомним, Пашинян сослался на Послание к римлянам апостола Павла: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога".
Тер-Петросян предположил, что развитие данной мысли может привести Никола Пашинян к ощущению собственной божественной природы и называнию себя армянским Мессией. Одновременно он обратил внимание на ущербность логики Пашиняна: власть народная и власть от Бога дается разными путями.
"Пашиняну теперь необходимо определиться, какой он видит свою власть. Одно дело – когда он ограничивается избранностью по законам Республики Армения, когда его выбирает народ. Совсем другое дело – когда Пашинян считает себя избранным божественной силой, поскольку в таком случае он должен быть подчинен церкви", - пояснил Левон Тер-Петросян.
Также экс-президент напомнил, что христианские монархи всегда проходили через религиозный ритуал наделения властью, которую им передавали главы церквей. В случае Пашиняна такого ритуала не было, следовательно, "власти от Бога" у него нет.