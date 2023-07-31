Учебный полет закончился трагедией для иранских летчиков

Опубликовано: 17:59, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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В Иране потерпел крушение учебный самолет, в котором находились два пилота, выполнявших программу учебного полета – оба они погибли.

Учебно-тренировочный самолет, выполнявший учебный полет в окрестностях города Кередж, сегодня потерпел крушение на территории аэропорта "Пейам", сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

Подробности авиакатастрофы не сообщаются – известно лишь, что его экипаж включал двоих человек, оба они погибли.

На месте крушения работают следователи, которые выясняют причины трагедии, закрыт ли сам аэропорт "Пейам", агентство не сообщает.