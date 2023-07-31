РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Учебный полет закончился трагедией для иранских летчиков

Учебный полет закончился трагедией для иранских летчиков
© Фото: Anadolu
В Иране потерпел крушение учебный самолет, в котором находились два пилота, выполнявших программу учебного полета – оба они погибли.

Учебно-тренировочный самолет, выполнявший учебный полет в окрестностях города Кередж, сегодня потерпел крушение на территории аэропорта "Пейам", сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

Подробности авиакатастрофы не сообщаются – известно лишь, что его экипаж включал двоих человек, оба они погибли.

На месте крушения работают следователи, которые выясняют причины трагедии, закрыт ли сам аэропорт "Пейам", агентство не сообщает.

Азербайджан и Турция создадут боевой самолет KAAN

Азербайджан и Турция создадут боевой самолет KAAN

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1085 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version