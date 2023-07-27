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Азербайджан и Турция создадут боевой самолет KAAN

Азербайджан и Турция создадут боевой самолет KAAN
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан будет участвовать в программе по доработке турецких боевых самолетов KAAN. В будущем истребители смогут заменить американские F-16 и F-35.

Турецкие и азербайджанские специалисты приступят к совместному усовершенствованию национальных  боевых самолетов KAAN (рабочее название TF-X). Истребитель призван заменить американские F-16 и F-35.

Производители утверждают, что конкурентным преимуществом машины является высокая маневренность и скорость – примерно 2205 км/ч.

Напомним, что опытные образцы самолетов успешно прошли летные испытания весной этого года, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкий истребитель получил название KAAN.

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