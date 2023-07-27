Азербайджан и Турция создадут боевой самолет KAAN

Азербайджан будет участвовать в программе по доработке турецких боевых самолетов KAAN. В будущем истребители смогут заменить американские F-16 и F-35.
Турецкие и азербайджанские специалисты приступят к совместному усовершенствованию национальных боевых самолетов KAAN (рабочее название TF-X). Истребитель призван заменить американские F-16 и F-35.
Производители утверждают, что конкурентным преимуществом машины является высокая маневренность и скорость – примерно 2205 км/ч.
Напомним, что опытные образцы самолетов успешно прошли летные испытания весной этого года, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкий истребитель получил название KAAN.