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«Умная» подводная мина создана в Турции

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкие специалисты создали «умную» подводную мину, которая будет недоступна для мало- и средневысотных средств ПВО.

Турецкие специалисты первыми в мире создали «умную» мину воздушного базирования UCA, которую отличает большой радиус действия. По данным разработчиков, мина может сбрасываться с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur. Это делает ее недоступной для мало- и средневысотных средств ПВО.

Также отмечается, что самолеты и БПЛА смогут удаленно устанавливать мины как на выходах из военно-морских баз неприятеля, так и на транзитных путях. Кроме того, стало известно, что «умная» мина сможет занять позицию на дне точно в соответствии с целью.

Цель разработки – превратить бомбы общего назначения MK-84 в наступательные морские мины.

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