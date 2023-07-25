Глава Минобороны Азербайджана посетил открытие выставки оборонпрома в Стамбуле

Опубликовано: 20:57, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства обороны Азербайджана

Представители оборонного ведомства Азербайджана прибыла в Турцию. В рамках поездки делегация посетила открытие выставки IDEF-23.

Во вторник, 25 июля, делегация Азербайджана, возглавляемая главой Минобороны Закиром Гасановым, посетила церемонию открытия международной выставки оборонной промышленности IDEF-23. Об этом сказано на сайте Минобороны АР.

В ходе визита представители оборонного ведомства ознакомился с представленными на выставке экспонатами.

Кроме того, в рамках поездки глава Минобороны встретился с турецким министром промышленности и технологий.

Закир Гасанов и Мехмет Фатих Каджир поговорили о развитии военно-технического взаимодействия двух стран, а также обсудили ряд других тем.