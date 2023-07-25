Глава МО Азербайджана прибыл в Турцию

Министр обороны Азербайджана прибыл с официальным визитом в Турцию, где посетит выставку оборонной промышленности. Он прилетел по приглашению своего коллеги Яшара Гюлера.
Глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Гасанов прилетел в Турцию по приглашению своего коллеги Яшара Гюлера для участия в выставке оборонной промышленности в Стамбуле.
Отмечается, что министр увидит представленные вооружения, технику и средства военного назначения производства различных компаний.