Глава МО Азербайджана прибыл в Турцию

Опубликовано: 11:12, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр обороны Азербайджана прибыл с официальным визитом в Турцию, где посетит выставку оборонной промышленности. Он прилетел по приглашению своего коллеги Яшара Гюлера.

Глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Гасанов прилетел в Турцию по приглашению своего коллеги Яшара Гюлера для участия в выставке оборонной промышленности в Стамбуле.

Отмечается, что министр увидит представленные вооружения, технику и средства военного назначения производства различных компаний.