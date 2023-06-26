Опубликовано: 14:57, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку и Анкара намерены приступить к совместному производству беспилотных систем. Там добавили, что скоро станет известно об этом решении.

Руководитель оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов анонсировал совместную работу Баку и Анкары по производству беспилотных систем.

По словам министра, страны приступят к разработке в ближайшем будущем, поэтому скоро станет известно об этом решении.

Он напомнил, что у Азербайджана и Турции на сегодняшний день существуют совместные проекты.

"Вопрос стоит не только о закупке новых летающих беспилотных систем, но также о их совместном производстве и эксплуатации здесь"

- Закир Гасанов