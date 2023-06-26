В Минобороны Азербайджана сообщили, что Баку и Анкара намерены приступить к совместному производству беспилотных систем. Там добавили, что скоро станет известно об этом решении.
Руководитель оборонного ведомства Азербайджана Закир Гасанов анонсировал совместную работу Баку и Анкары по производству беспилотных систем.
По словам министра, страны приступят к разработке в ближайшем будущем, поэтому скоро станет известно об этом решении.
Он напомнил, что у Азербайджана и Турции на сегодняшний день существуют совместные проекты.
"Вопрос стоит не только о закупке новых летающих беспилотных систем, но также о их совместном производстве и эксплуатации здесь"
- Закир Гасанов