Опубликовано: 9:40, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане сегодня празднуют День Вооруженных сил. 105 лет назад был сформирован Отдельный азербайджанский корпус. Народ Азербайджана поздравили Джейхун Байрамов и Закир Гасанов.

Азербайджан празднует День Вооруженных сил. В этот день 105 лет назад, 26 июня 1918 года, руководство Азербайджанской Демократической Республики приняло решение о создании первой регулярной армейской части – Отдельного азербайджанского корпуса.

Армия Азербайджана появилась после обретения независимости. 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана объявил о формировании Национальной армии. День Вооруженных сил Азербайджан до 1998 года праздновал 9 октября.

День ВС Азербайджана стал отмечаться 26 июня при Гейдаре Алиеве. Его указ от 22 мая 1998 года окончательно закрепил новую дату празднования. День Вооруженных сил Азербайджана стал выходным днем.

Глава МИД АР Джейхун Байрамов поздравил граждан Азербайджана с Днем Вооруженных сил АР. В своей публикации в Twitter он пожелал личному составу ВС страны успехов в их ответственной работе по защите территориальной целостности Азербайджана.

С поздравлением также обратился министр обороны республики Закир Гасанов. Он напомнил, что армия Азербайджана под руководством верховного главнокомандующего освободила исторические земли Азербайджана от 30-летней оккупации в ходе 44-дневной войны в 2020 году.

"Сегодня на наших освобожденных от оккупации землях, где величественно развевается наш трехцветный флаг, мужественная азербайджанская армия укрепляет свои позиции и вносит свой достойный вклад в начатые под руководством главы нашего государства на самом высоком уровне восстановительные и строительные работы"

- Закир Гасанов

Роль ВС Азербайджана в истории Южного Кавказа

Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как азербайджанская армия изменила историю Южного Кавказа.

"Мы помним начало Карабахской войны, когда 20% азербайджанских территорий были оккупированы армянскими формированиями прежде всего из-за того, что у независимого Азербайджана отсутствовали вооруженные силы как таковые. Оккупация являлась следствием данной ситуации. С приходом к власти в Азербайджане Гейдара Алиева и подписанием "контракта века" в страну стали поступать финансовые ресурсы, которые позволили приступить к созданию полноценных вооруженных сил. На протяжении всех последних лет президент Азербайджана Ильхам Алиев уделял первостепенное внимание развитию военной составляющей государства", - прежде всего напомнил он.

"Во-первых, вооруженные силы были приведены к облику, отвечающему требованиям современной войны применительно к театру военных действий, на котором предстояли операции. Во-вторых, было проведено масштабное перевооружение азербайджанской армии за счет закупки в ряде стран передовых систем вооружений, в частности, среди поставщиков оружия были Россия, Турция, Израиль и ряд других государств. Костяк азербайджанской армии составили части и подразделения, оснащенные самыми современными видами оружия. Мало купить технику, ее нужно еще освоить, поэтому были непрерывные учения, тренировки, боевое слаживание. Ильхам Алиев проводил лично инспекции с выездом в войска. Уже к началу апрельских боев за Карабах 2016 года У Азербайджана были одни из лучших вооруженных сил на постсоветском пространстве", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"Несмотря на скоротечность апрельских событий 2016 года, уже тогда азербайджанская армия продемонстрировала свои возможности и готовность решать поставленные задачи. А кульминацией, безусловно, стала Вторая карабахская война. Здесь надо отметить, что впервые в современной новейшей военной истории азербайджанские вооруженные силы комплексно проводили операции, в которых были задействованы сотни беспилотников разведывательного и ударного класса одновременно. Проводились операции по поиску и уничтожению ракетных комплексов противника. Разведывательно-ударный контур вооруженных сил Азербайджана показал себя просто превосходно. За 44 дня разгромить армянские вооруженные силы, да еще и преодолеть долговременную, десятилетиями создаваемую линию обороны, так называемую "линию Оганяна", для многих военных специалистов мирового уровня казалось невозможной задачей. Тем не менее, азербайджанская армия смогла эту задачу решить", - подчеркнул политический аналитик.

"Я хотел бы отдельно отметить и министра обороны Азербайджана, и командный офицерский состав, их квалификацию и подготовку. Главную роль в том, что сегодня азербайджанская армия – это одна из лучших армий даже не региона, а мира, сыграл Ильхам Гейдарович Алиев как верховный главнокомандующий, который непосредственно руководил вопросами военного строительства и принимал участие в выработке замыслов всех ключевых операций периода Второй карабахской войны и их успешной реализации", - добавил Игорь Коротченко.

"Наряду с тем, что азербайджанская армия показала, как надо вести операции XXI века с использованием беспилотников, не менее важным элементом успеха стало использование сил специального назначения. Как известно, в Азербайджане в разных силовых структурах был создан целый ряд подразделений специального назначения – в Министерстве обороны. Службе внешней разведки, Службе государственной безопасности и других. Венцом военного триумфа Азербайджана является Шушинская операция, освобождение Шуши, реализованное подразделениями сил специального назначения. В итоге сегодня Вторая карабахская война изучается во всех ведущих армиях мира и является примером абсолютно для всех государств, включая США, Израиль и Францию, того, что значит вести современную, высокотехнологичную войну XXI века", - указал главный редактор "Национальной обороны".

"Мы видим, что процесс военного строительства в Азербайджане идет весьма активно. Оборонно-промышленный комплекс Азербайджана выходит на мировые рынки с экспортом высокотехнологичной продукции. Президентом Алиевым приняты решения об увеличении расходов на национальную оборону, формируются новые бригады. Это тоже показывает уровень и компетенцию руководителя Азербайджана как верховного главнокомандующего с точки зрения определения трендов современных боевых действий. К своему 105-летнему юбилею азербайджанская армия пришла на пике триумфа. Победа во Второй карабахской войне, добытая всего за 44 дня, войдет в историю мирового военного искусства как выдающийся военно-политический результат", - заключил Игорь Коротченко.