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В честь Курбан-Байрама и Дня ВС в Азербайджане объявлена праздничная неделя

В честь Курбан-Байрама и Дня ВС в Азербайджане объявлена праздничная неделя
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан будет отдыхать всю следующую неделю в связи с празднованием Дня ВС АР и Курбан-байрама. Жители страны будут отмечать оба праздника с 26 июня по 2 июля.

Жители Азербайджана будут отдыхать с 26 июня по 2 июля в связи с празднованием Дня Вооруженных сил Азербайджана и Праздником жертвоприношения – Курбан-байрам.

День Вооруженных сил Азербайджана будет отмечаться 26 июня, а Праздник жертвоприношения в этом году выпадает на 28 июня. Все будние дни в республике объявлены нерабочими.

Помимо этого, 1 и 2 июля в текущем году выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом жители Азербайджана на праздничной неделе будут отдыхать 7 дней.

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