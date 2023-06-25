Опубликовано: 10:30, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан будет отдыхать всю следующую неделю в связи с празднованием Дня ВС АР и Курбан-байрама. Жители страны будут отмечать оба праздника с 26 июня по 2 июля.

Жители Азербайджана будут отдыхать с 26 июня по 2 июля в связи с празднованием Дня Вооруженных сил Азербайджана и Праздником жертвоприношения – Курбан-байрам.

День Вооруженных сил Азербайджана будет отмечаться 26 июня, а Праздник жертвоприношения в этом году выпадает на 28 июня. Все будние дни в республике объявлены нерабочими.

Помимо этого, 1 и 2 июля в текущем году выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом жители Азербайджана на праздничной неделе будут отдыхать 7 дней.