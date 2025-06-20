Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ о дальнейшем развитии российско-сирийских отношений.

Согласно последним заявлениям, сделанным пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым российским СМИ, Россия настроена на развитие российско-сирийского сотрудничества.

По его словам, Москва имеет собственные интересы в отношениях с Дамаском.

"У нас есть свои интересы в Сирии"

– Дмитрий Песков

Кроме того, Песков также отметил, что Россия всячески стремится поддерживать взаимоотношения с нынешним руководством Сирийской Арабской Республики и «будет это делать и впредь».

Также Песков прокомментировал возможность приглашения руководства Сирии на совместный Российско-арабский саммит, который планируется осенью текущего года. По его словам, такие предложения поступят.