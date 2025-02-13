У Кубани будет собственный кластер радиоэлектроники

В скором времени в Краснодарском крае заработает собственный кластер электронной промышленности – он объединит предприятия отрасли края, а также Свердловской и Херсонской областей.

В Краснодарском крае вскоре заработает межрегиональный машиностроительный кластер "Юг", а также кластер электроники – регион объединит производителей отрасли Кубани, а также Свердловской и Херсонской областей – соглашение об этом с Ассоциацией разработчиков и производителей оборудования для инженерных систем безопасности подписано сегодня на площадке выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства промышленной политики региона.

"Край лидирует по развитию промышленной кооперации в Южном федеральном округе. На сегодняшний день кубанские производители входят в состав пяти таких объединений, которые внесены в реестр Минпромтора России. Важно, что в их формировании участвуют предприятия Запорожской и Херсонской областей"

- министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько

В регионе уже создана специализированная организация, которая действует на базе Фонда развития промышленности Кубани и обеспечивает системное развитие промышленных кластеров, а также координацию кластерных инициатив и их комплексную поддержку, добавил министр, передает "Интерфакс".