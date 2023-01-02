Тысячи жителей Тбилиси остались без газа

Почти 9 тыс человек остались без газоснабжения в столице Грузии из-за ЧП на газопроводе.

Авария на газопроводе послужила тому, что несколько тысяч граждан столичного региона в Грузии остались без газа. В сообщении компании Tbilisi Energy, которая занимается газоснабжением, указано, что без топлива остались 8,8 тыс пользователей.

Отмечается, что подача газа прекращена в нескольких районах города - Дидубе, Надзаладеви и Санзона. Также отключена часть проспекта Акакия Церетели.

Кроме этого, без газоснабжения остались социально-значимые объекты – поликлиника, автовокзал, несколько объектов общепита, магазины и заправки.

По данным газораспределительной компании возобновить подачу газа планируется к завтрашнему утру.