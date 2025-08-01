Вестник Кавказа

Тысячи жителей Стамбула выступили против боевых действий в секторе Газа

Тысячи жителей Стамбула выступили против боевых действий в секторе Газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле прошло шествие, участники которого выступили против боевых действий в секторе Газа. В мероприятии приняли участие тысячи человек.

Тысячи жителей Стамбула стали участниками шествия, они требовали прекратить военные действия Израиля в секторе Газа.

Как заявили РИА Новости в Фонде гумпомощи "Права и свободы человека", граждане прошли днем от мечети в районе Сарыер до американского генконсульства.

Отмечается, что митингующие выступили против действий Израиля и США в секторе Газа и выразили поддержку палестинцам.

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