Турпоток из Узбекистана в Азербайджан вырос в 2025 году

За пять месяцев этого года Азербайджан посетили более 18 тыс визитеров из Узбекистана. Туристический поток вырос на 11%.

Граждане Узбекистана стали чаще совершать визиты в Азербайджан, следует из данных Госкомстата Азербайджана в 2025 году.

В январе-мае текущего года в Азербайджан прибыло 18,2 тыс человек из Узбекистана - на 8,6% больше, чем за такой же период 2024 года. При этом с туристическими целями было выполнено более 10,8 тыс поездок - на 11% больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Чаще всего граждане Узбекистана в Азербайджан прибывают воздушным транспортом, большинство путешественников - мужчины.

С начала года узбекистанцы совершили более 54 тыс ночевок в Азербайджане, из них более 33,7 тыс - в Баку.

Общие траты путешественников из Узбекистана в Азербайджане на пять месяцев составили 18,7 млн манатов, что составляет около $11 млн.