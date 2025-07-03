Вестник Кавказа

Турпоток из РФ в Анталью вырос в июне на 2,4%

Въезд на территорию аэропорта Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анталья остается одним из важнейших направлений отдыха россиян. В июне курорты провинции посетили почти 600 тыс соотечественников.

Российские туристы продолжают выбирать курорты турецкой Антальи для своего отпуска. Так, в июне этого года фиксируется рост числа путешественников из РФ на 2,4% по сравнению с первым месяцем минувшего года, информирует АТОР. 

Сообщается, что в турецкую провинцию в июне прибыли почти 600 тыс россиян. РФ стала лидером по туристам на этом направлении, в тройку стран по числу туристов вошли также Германия и Польша. 

Всего курорты Антальи в начале лета выбрали более 2,3 млн туристов из-за границы. Турецкой провинции почти удалось достичь показателей прошлого года (разница в 0,06%).

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