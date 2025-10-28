Туризм в Северной Осетии начал приносить реальные доходы

Бюджет Северной Осетии начал получать ощутимые доходы от бизнеса в сфере туризма – в целом налоги выросли в 2,4 раза, а туристический налог принес региону почти 9 млн рублей, рассказал глава Минэкономразвития региона.

Бизнес в сфере туризма в Северной Осетии постепенно выходит на новый уровень – налоги, поступившие в бюджет республики, уже выросли больше чем в 2 раза по сравнению с минувшим 2024 годом, сообщил министр экономического развития республики Марат Сокаев.

"Налоги от представителей турбизнеса, воспользовавшихся господдержкой, за прошедший год выросли в 2,4 раза, составив 14,7 млн рублей"

- Марат Сокаев

Еще одна статья дохода бюджета - туристический налог, который уже составил 8,6 млн рублей, он направляется на благоустройство туристических территорий, сообщил министр, передает портал "Это Кавказ".

Также на эти средства проводится ремонт туристических достопримечательностей и создаются новые точки притяжения туристов, отметил Сокаев.

Еще один безусловный плюс – новые рабочие места и стимулирование смежных отраслей – таких, как строительство. Сейчас в республике реализуются семь инвестиционных проектов, а объем кредитного портфеля уже превысил 13,4 млрд рублей. Только за два прошедших года республике выделили 594 млн рублей субсидий на создание модульных отелей, еще 98,8 млн рублей было потрачено на развитие агротуризма, добавил глава Минэкономразвития Северной Осетии.