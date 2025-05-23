Туристы начали подавать иски в суд на отели Анапы

Большинство отелей в Анапе не могут вернуть туристам деньги за оплаченный отдых. По данным АТОР, их средства уже были вложены в открытие летнего сезона.

Туристы, которые покупали отдых в отелях Анапы напрямую, начали подавать иску в суд, так как объекты не могут вернуть им деньги, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

"Цены снижаются в отелях Анапы, которые находятся в бедственной ситуации. Это связано с тем, что туристы, которые заранее забронировали гостиницу напрямую, обратились в суды, чтобы им вернули деньги. А отели, в свою очередь, не могут вернуть им средства"

- вице-президент АТОР Сергей Ромашкин

Он считает, что отелям необходимо ставить вопрос об отсрочке обязательств в случае, если они не справляются.

Большинство отелей не могут вернуть туристам деньги, так как уже вложили их в открытие летнего сезона, подчеркнул Ромашкин. Им необходимо брать кредиты, чтобы совершить возврат средств. Власти Анапы предлагают субсидированные кредиты со ставкой 2%, что возможно поможет держателям объектов, уточнил вице-президент АТОР.

Он также отметил, что загруженность трехзвездочных отелей превышает пятизвездочные, так как, по мнению АТОР, обеспеченные туристы более чувствительны к проблемам экологии и могут позволить себе отдых за рубежом.