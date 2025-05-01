Туристы из Грузии стали тратить больше за границей

Грузинские туристы в начале года увеличили траты при поездках в другие страны. В тройку наиболее популярных стран вошли Турция, Армения и Россия.

В первом квартале 2025 года граждане Грузии в заграничных поездках потратили 481,5 млн лари - это на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных службы статистики Грузии "Сакстат".

В среднем траты одного путешественника оказались на 14,4% больше, чем в начале 2024 года и составили почти тысячу лари, около $365. Главные расходы связаны с покупками, оплатой проживания и питанием в рамках поездки.

При этом за границу в январе-марте этого года граждане Грузии ездили реже, чем в прошлом году - на 4,4%, чаще всего целью поездки были визиты к родным и шоппинг.

Куда ездили грузинские путешественники? Главными направлениями стали Турция, Армения и Россия.