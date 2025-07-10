Вестник Кавказа

Туристический информцентр появится в Махачкале

Туристический информцентр появится в Махачкале
© Фото: пресс-служба администрации Махачкалы
В Махачкале создадут туристический информцентр. В администрации города заявили, что объект сделает путешествия по столице Дагестана значительно комфортнее.

Махачкалинская мэрия при участии МАУ "Городской центр туризма" вошла в список победителей региональной программы "Местные инициативы в области туризма".

Как пишет пресс-служба администрации, столица Дагестана получит поддержку по созданию туристического информцентра с парковкой для микроавтобусов.

Отмечается, что новый объект поспособствует повышению гостеприимства в Махачкале, а также сделает путешествия по городу значительно комфортнее.

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