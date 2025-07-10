Туристический информцентр появится в Махачкале

В Махачкале создадут туристический информцентр. В администрации города заявили, что объект сделает путешествия по столице Дагестана значительно комфортнее.
Махачкалинская мэрия при участии МАУ "Городской центр туризма" вошла в список победителей региональной программы "Местные инициативы в области туризма".
Как пишет пресс-служба администрации, столица Дагестана получит поддержку по созданию туристического информцентра с парковкой для микроавтобусов.
Отмечается, что новый объект поспособствует повышению гостеприимства в Махачкале, а также сделает путешествия по городу значительно комфортнее.